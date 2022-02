Bruno Fernandes elogia Falcone: “Hai lavorato tanto, ti meriti tutto questo”

Belle parole quelle di Bruno Fernandes, campionissimo del Manchester United, a Wladimiro Falcone, nelle ultime giornate titolare nella Sampdoria e sempre tra i migliori in campo. Il portoghese ha elogiato su Instagram le prestazioni del portiere suo ex compagno di squadra: “Hai lavorato tanto e hai saputo aspettare il tuo momento in silenzio sempre con umiltà, ti meriti tutto quello che stai raccogliendo”.

FOTO: Twitter Sampdoria