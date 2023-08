Bruno Fernandes è una furia: “Gli arbitri devono parlare a fine partita. Non ci sono scuse per non dare un rigore del genere”

Il centrocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, si è scagliato contro l’arbitraggio della gara con il Tottenham, per un evidente calcio di rigore non dato ai Red Devils.

Fernandes ha così parlato anche in merito alla prospettiva che gli arbitri possano parlare a fine partita: “Bisognerebbe chiedergli perché non ha assegnato il rigore. Gli arbitri dovrebbero iniziare a rilasciare interviste dopo le partite per spiegare le loro decisioni. È un rigore netto, non ci sono scuse per non vederlo, non ci sono scuse per il VAR per non vederlo”.

Foto: twitter personale