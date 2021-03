Bruno Fernandes e Shaw: blitz Manchester United, interrotta la serie d’oro del City, è 2-0!

Alla fine si sono fermati a 21 vittorie consecutive e a 28 risultati utili tutti in fila i Citizens. Il derby di Manchester va allo United. Importante vittoria dei Red Devils, che con un gol per tempo, prima con Bruno Fernandes su rigore, e poi con Shaw; interrompono la lunga serie imbattibilità dei cugini, che durava dal novembre scorso quando furono battuti dagli Spurs di Mourinho. La squadra di Pep Guardiola, come suo solito fa la partita, ma questa volta non riesce a scardinare il muro difensivo dello United. Ancora eccessivo il distacco dei Citizens sullo United di Solskjaer, per parlare di lotta al titolo riaperta.

Foto: Twitter Manchester United