Bruno Fernandes e Rashford ribaltano il City: 2-1 United nel derby

Un bellissimo derby si conclude sul risultato di 2-1 a Old Trafford, le due squadre di Manchester si affrontano senza esclusione di colpi e ne deriva una rimonta da sogno per il Manchester United. I Citizens passano in vantaggio al 60′ con Grealish e restano in controllo, ma bastano 4 minuti ai ragazzi di Ten Hag per ribaltare il risultato e fissarlo sul 2-1: colpisce per primo Bruno Fernandes con la rete del pareggio e poi ci pensa l’estro di Rashford a regalare un pomeriggio di gloria ai tifosi dei Red Devils.

Foto: Instagram Manchester United