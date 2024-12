Bruno Fernandes e l’addio alla Samp: “Ho sempre sognato di giocare per un grande club portoghese”

In un’intervista rilasciata per il podcast Entrelinhas, la stella dello United Bruno Fernandes ha parlato del suo addio alla Samp per lo Sporting Lisbona, dello stato attuale del club portoghese e del suo momento ai Red Devils.

La partenza dalla Samp: “Ho sempre desiderato giocare in uno dei grandi club del Portogallo e per fortuna l’ho fatto in quello giusto”.

Sullo Sporting: “Ciò che lo Sporting deve fare è continuare sulla strada degli ultimi anni. Quello che penso è che alla fine andrà tutto bene, continueremo a vincere grazie all’ambiente incredibile che abbiamo creato. Passano allenatori e giocatori, ma il club resta”.

Sullo United: “Quando sogni di giocare in un club come questo e di essere un professionista, non ti poni degli obiettivi, non hai numeri in testa. Voglio solo giocare, voglio segnare gol, fare assist. Niente mi rende più felice che essere in campo”.

