Bruno Fernandes dopo il rinnovo: “Il meglio deve ancora venire”

Il Manchester United blinda Bruno Fernandes ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027; il trequartista portoghese ha segnato 79 gol e fornito 67 assist nelle sue 234 presenze con la squadra e ora vuole incrementare questo bottino, conquistando altri trofei: “Tutti conoscono la passione che ho per il Manchester United. Capisco la responsabilità e l’importanza di indossare questa maglia, conosco la dedizione richiesta per rappresentare questo incredibile club. Ho già vissuto tanti momenti speciali qui; sentire il mio nome cantato da Stretford End, segnare una tripletta contro il Leeds, guidare la squadra all’Old Trafford nelle serate europee e sollevare trofei a Wembley. Ma non avrei firmato questo contratto se non credessi che i miei momenti migliori con la maglia dello United debbano ancora arrivare.

Dalle mie discussioni con la dirigenza e l’allenatore è chiaro quanto tutti siano determinati a lottare per i trofei più importanti negli anni a venire. Sono sicuro che in futuro le cose andranno bene e mi godo la responsabilità di guidare la squadra”.

Foto: Instagram United