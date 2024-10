Bruno Fernandes: “Allo United è un momento negativo. Nel Portogallo per fortuna le cose vanno bene”

Bruno Fernandes, centrocampista del Portogallo e del Manchester United, si è soffermato sul momento psicologico fra club e Nazionale.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Parlo per me, cambia molto perché lo spazio è diverso. Non è un momento positivo allo United, non stiamo vincendo e lo spazio della Nazionale è completamente diverso, dove mi sono sentito molto a mio agio, dove posso godermi il mio calcio e dove vinciamo sempre e anche le dinamiche sono buone, con giocatori che se ne vanno beneficiato. Poi sono nel mio paese, parlo la mia lingua e tutto questo mi tocca psicologicamente. Ma è saper differenziare i luoghi e far diventare positivo ciò che è negativo. Indipendentemente dal club o dalla nazionale, la mia voglia e le mie dinamiche non cambiano mai”.

Foto: Instagram personale