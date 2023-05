Bruno Fernades su Garnacho: “Non dobbiamo mettergli pressione, ma può fare molto meglio”

Intervenuto ai microfoni di AS, il centrocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, ha così parlato del compagno di squadra Alejandro Garnacho: “Sappiamo che può cambiare le partite perché ha ritmo, sa fare gli uno contro uno, poi sta crescendo ancora. Non dobbiamo mettergli troppa pressione, può fare grandi cose, ma deve fare molto meglio in futuro di quello che sta facendo ora perché ha le capacità per essere migliore. Siamo comunque contenti per lui, per un giovane non è mai facile stare fuori per molto tempo. Spero possa fare molti altri gol da qui a fine stagione”.

Foto: Instagram Manchester United