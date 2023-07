Bruno Conti su Mourinho: “Per me è il Number One”

Bruno Conti spende parole al miele nei confronti di José Mourinho: “Vi posso assicurare che è un grande leader, è un grande allenatore, ed è una grande persona. Per me è il Number One” ha detto l’ex campione della Roma durante un’intervista rilasciata a Il Giornale. “Roma – aggiunge Conti – è pazza di Mourinho. Lo stadio è sold out da due anni. Trovate un giocatore che ha avuto Mourinho e non lo adora? Per me in assoluto è un grandissimo“.

Foto: sito Roma