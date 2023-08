Brunetti: “Chiesta l’iscrizione alla Serie D. Aspettiamo il Consiglio di Stato, la manifestazione di interesse è già pronta”

Il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, ha parlato alla Commissione Garanzia dell’Ente e in merito all’eventuale ripartenza dalla D della Reggina sottolinea: “Subito dopo la sentenza del Tar, abbiamo chiesto alla FIGC, l’iscrizione alla serie D in sovrannumero. Abbiamo avuto interlocuzioni telefoniche con il presidente Gravina la nostra intenzione è quella di pubblicare il bando, in caso di bocciatura del Consiglio di Stato. Ma al momento è doveroso aspettare, la manifestazione di interesse è già pronta. Aspettiamo fiduciosi il 29 agosto. Ho chiesto se ci sono i termini, la Reggina può chiedere la posticipazione del suo inizio di campionato al 17 settembre, continuiamo a dialogare con tutti compresi gli imprenditori interessati a ripartire dalla serie D. Certo, mi chiedo se a quel punto si riuscirà ad essere competitivi e allo stesso tempo dico che ci sono tanti giocatori che non trovano collocazione e non vedono l’ora di tornare a giocare“.

Foto: Logo Reggina