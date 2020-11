Brunetta: “E’ stato un mese complicato. Riquelme? E’ il mio idolo”

Juan Francisco Brunetta, trequartista del Parma, è stato presentato oggi in conferenza stampa. Queste le parole del calciatore in sala stampa: “Spero di essere all’altezza. Quando ho avuto la possibilità di venire a giocare a Parma non ci ho pensato un attimo. Questa è una società che conoscevo e dove sono molti giocatori prestigiosi. La Serie A è un campionato molto competitivo. Sono contento di aver debuttato con questa maglia, appena sono arrivato ho avuto il problema del coronavirus ed è stato molto complicato, il resto è stato bellissimo. Ho avuto ottime impressioni. Riquelme? Ogni bambino vede in lui un idolo, ed è anche il mio. L’ho visto in campo e ho imparato tantissimo. Vengo da un calcio in cui grinta e temperamento sono fondamentali, ma il mio obiettivo è essere il più completo possibile.”

Foto: sito Parma