Terza amichevole stagionale per la Roma di Josè Mourinho. I giallorossi hanno impattato sull’1-1 contro il Braga nello stadio comunale di Albufeira. Il vantaggio per i capitolini grazie a El Shaarawy che ha sfruttato al massimo il corner basso di Zalewski. Nella ripresa il pari di Bruma che con una girata da dentro l’area di rigore ha portato la sfida in parità per i portoghesi.

Foto: Instagram Roma