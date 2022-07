Brugge vince la Supercoppa del Belgio. De Ketelaere non entra, un altro indizio Milan

Trionfo del Brugge nella Supercoppa del Belgio. A decidere la sfida contro il Gent è stato Skov Olsen, ex Bologna, che insacca in rete dopo un assist di Noa Lang. L’obiettivo del Milan, Charles De Ketelaere non è sceso in campo, passando tutti e novanta i minuti della finale in panchina a guardare i compagni. Possibile indizio di mercato che porta sempre più in orbita rossonera il talento belga…

Foto: Twitter Brugge