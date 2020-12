Brugge, i convocati di Clement per la Lazio

Ecco i 23 convocati del Brugge che sono partiti stamattina per Roma a giocarsi la qualificazione per gli ottavi di finale di Champions League. Presenti Vormer e Deli, i due giocatori in dubbio per la partita a causa di problemi fisici:

PORTIERI: Mignolet, Horvath, Lammens;

DIFENSORI: Sobol, Kossounou, Deli, Ricca, Mechele, Mata, Van der Brempt;

CENTROCAMPISTI: Balanta, Schrijvers, Rits, Vanaken, Vormer, De Ketelaere, Van den Keybus;

ATTACCANTI: Okereke, Diatta, Dennis, Badji, Krmencik, Lang.

Foto: Twitter ufficiale Club Brugge