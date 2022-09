Brozovic: “Vittoria importante per noi e per i tifosi. Dobbiamo pensare solo a lavorare”

Marcelo Brozovic, autore del gol decisivo contro il Torino, ha così commentato la vittoria dell’Inter ai microfoni di Dazn: “Questa è sicuramente una vittoria importante, perché sapevamo che sarebbe stata tosta. Siamo stati in difficoltà, ma sono tre punti molto importanti. Il ko con il Bayern? Dobbiamo solo pensare a lavorare più duramente per essere più intensi, andare avanti e vincere. Ripeto, è una vittoria importante per noi e per i tifosi: speriamo di vincere più partite possibili“.

Foto: Instagram Inter