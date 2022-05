Brozovic smentisce: “Non ho mai avuto neanche il numero di Wanda Nara”. Corona gli chiede scusa

Si è tenuto quest’oggi il processo per diffamazione di Brozovic verso Fabrizio Corona, per la vicenda Wanda Nara con cui – secondo il paparazzo – il centrocampista dell’Inter avrebbe avuto una relazione. Il croato, come si legge su gazzetta.it, davanti al pm avrebbe negato tutto: “È tutto falso, non ho mai avuto una relazione con la signora Wanda. Non ho mai avuto nemmeno il suo numero di telefono. Con Icardi non ho mai litigato. Quando è uscita la notizia lo ha saputo tutto il mondo e ho avuto problemi anche con mia moglie e la mia famiglia”. Corona, secondo la fonte, si è alzato dal banco degli imputati, si è diretto verso il calciatore e gli ha stretto la mano chiedendogli scusa: “Mi dispiace”.

FOTO: Sito Inter