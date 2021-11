Brozovic, Skriniar e Sanchez: l’Inter sorride, Sheriff al tappeto (3-1)

Si sono conclusi i match di questo mercoledì sera di Uefa Champions League, validi per il quarto turno della fase a gironi.

L’Inter non riesce a segnare nel primo tempo sul campo dello Sherif, grande chance per Dzeko alla mezz’ora. Un legno colpito da Lautaro Martinez al minuto 39 e nerazzurri padroni del campo.

Ma nella ripresa il muro eretto dai padroni di casa crolla: al 55′ Brozovic riceve dal limite dell’area di rigore e con una finta manda al bar Kolosov e Thill. La sua conclusione termina nell’angolino ed è imprendibile per Athanasiadis.

Castaneda scalda i guantoni ad Handanovic, prima chance per lo Sheriff al minuto 58. Ma la musica non cambia e al 69′, sugli sviluppi di un corner, Skriniar colpisce di testa, Athanasiadis respinge compie un altro grande intervento anche sulla ribattuta. Il terzo tentativo è quello definitivo con il numero 37 nerazzurro che raddoppia.

Al minuto 85 erroraccio di Dulanto che lascia lì il pallone all’altezza del limite dell’area. Ne approfitta Sanchez, appena entrato in campo, che avanza e tira potente. L’Inter cala il tris grazie al “Nino Maravilla”.

Gol della bandiera dello Sheriff nel finale firmato Traoré, il suo colpo di testa batte Handanovic. Finisce 3-1 per i nerazzurri a Tiraspol, ora la classifica del gruppo D recita Real Madrid a 9 punti, Inter a 7, Sheriff a 6 e Shakhtar fanalino di coda con un solo punto.

Foto: Twitter Inter