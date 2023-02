Brozovic rimproverato dal preparatore atletico dell’Inter: “Guarda che non sei alle elementari”

Marcelo Brozovic è da poco rientrato a disposizione di Inzaghi dopo un lungo stop. Un’assenza importante per il centrocampo nerazzurro, ma domani il croato potrebbe ancora partire dalla panchina contro il Porto se il tecnico deciderà di insistere ancora con Calhanoglu in cabina di regia. Dal canto suo Brozovic è stato protagonista di un siparietto durante la seduta di allenamento alla vigilia della sfida di Champions Legue con Fabio Ripert, preparatore atletico dello staff di Inzaghi, che avuto da ridire sul suo atteggiamento mostrato a inizio riscaldamento: “Guarda che non sei alla scuola elementare, fai il serio”. In casa Inter non si ammettono cali di concentrazione in vista di una sfida che si preannuncia cruciale per la stagione, anche da parte di Brozovic, un giocatore spesso fuori dalle righe.

Foto: Twitter Brozovic