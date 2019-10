Brozovic: “Questa l’Inter più forte da quando sono qui. Con Conte posso crescere ancora”

Marcelo Brozovic, allenatore dell’Inter, ha parlato alla vigili della sfida di Champions League con il Borussia Dortmund: “Sicuramente, sono arrivati giocatori d’esperienza. Siamo forti, ma dobbiamo lavorare per dimostrarlo. Ci aspetta una gara importante, giochiamo in casa nostra e vogliamo vincere. L’assenza di Sensi? Senza di lui sarà più difficile perché è un grande giocatore. Giocheremo comunque una grande partita. Oggi sono al centro del progetto? Ero più giovane, sono cambiate tante cose, sono diventato anche papà che è la cosa più importante, vedo in modo diverso certe situazioni. Ho lavorato bene, sono qui, il mister mi dice cosa vuole e io sono sempre disponibile. Devo migliorare la fase difensiva, stare ancora più attento come mi dice spesso il mister, fare da schermo. Posso fare di più da questo punto di vista. Forse perdo qualche pallone banale, devo essere più concentrato. Mi piace giocare sempre la palla ed essere di supporto per i miei compagni”.

Foto: Inter Twitter