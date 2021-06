Brozovic: “Perisic è molto importante per noi, ma chi lo sostituirà farà bene”

Anche Marcelo Brozovic ha parlato della gara con la Spagna e del compagno nerazzurro Perisic, risultato positivo al Covid a poche ore dalla gara con la Spagna.

Queste le parole dell’interista: “Ivan è importantissimo per la nostra squadra, lo sappiamo bene. Ma chi entrerà farà del suo meglio, ne sono sicuro. Il duello con Busquets? Potrebbe non decidere l’intera partita, ma potrebbe avere un grande impatto sul risultato. Noi abbiamo uno dei reparti più forti del torneo, abbiamo le qualità per imporci. Sarà una gara interessante, ricca di giocate di grande qualità e noi non ci vogliamo far sorprendere”.

Foto: Twitter Inter