Brozovic, nuovo messaggio social: spuntano due cuori nerazzurri

Marcelo Brozovic è uno dei protagonisti delle ultime ore, non solo per il calciomercato ma anche per i messaggi lanciati sui social. Dopo la prima storia enigmatica (“Arriverà altro, restate connessi“), il centrocampista croato ha mandato un nuovo messaggio. Brozovic ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae mentre esulta dopo un gol con la maglia della sua squadra, il tutto accompagnato da due cuori nerazzurri. Intanto, sul fronte mercato, la pista Barcellona resta calda, con l’Al-Nassr in attesa di una decisione da parte del centrocampista croato.

Foto: Inter Instagram