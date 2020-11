Brozovic negativo: sarà disponibile per la Champions

Marcello Brozovic torna a disposizione dell’Inter. L’ultimo tampone ha dato esito negativo, quindi il centrocampista croato potrà partire con i compagni per Monchengladbach, martedì una partita decisiva in Champions per le residue speranze di qualificazione dei nerazzurri. E Brozovic ci sarà…

Foto: Twitter ufficiale Inter