Brozovic, Lautaro e Sanchez: 3-1 Inter e primo posto momentaneo

L’Inter batte 3-1 lo Spezia, portandosi momentaneamente al comando della classifica, a parità di partite giocate con le avversarie.

Gli uomini di Inzaghi hanno controllato la gara, segnando un gol per tempo nei momenti cruciali del match.

Primo tempo caratterizzato da ritmi non altissimi, in particolar modo nei primi venti minuti, ma la rete al 31′ di Brozovic, la prima in stagione, ha alleggerito la compagine allenata da Inzaghi, che ha prodotto manovre più fluide e insidiose. Spezia compatto ma poco pericoloso (da segnalare un solo tentativo, al 6′, di Gyasi, ma Handanovic non si è fatto sorprendere dal tentativo di scavetto dell’attaccante).

Nella ripresa, ritmi ancora bassi, lo Spezia ha provato a pervenire al pareggio, ma senza creare grossi problemi alla difesa nerazzurra.

Al 73′, Lautaro Martinez, subentrato a Dzeko al 60′, ha chiuso la gara, raccogliendo un grande assist di Perisic, e insaccando con un tocco di destro che ha spiazzato Provedel.

Gara in ghiaccio, Inzaghi cambia alcuni elementi, dando loro respiro, ma all’89’, sussulto dello Spezia con Maggiore, che riporta in gara i liguri.

Lo Spezia ci prova, ma al 93′ l’Inter la chiude con Sanchez, che insacca il gol del 3-1 finale.

L’Inter soffre un po’ nel finale, ma vince portandosi a 69 punti, a +1 sul Milan, in campo tra pochi minuto.

Foto: Twitter Inter