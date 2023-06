Brozovic e quel messaggio social che sa di mercato

“Loading, please Wait” è il criptico messaggio di Brozovic sulle sue storie social. Letteralmente, “In via di caricamento, aspettare per favore”. Ma può essere interpretato anche come un riferimento al trasferimento di materiale online. E allora sarebbe più esplicito il messaggio del centrocampista dell’Inter: trasferimento in via di completamento. Sembra un riferimento alle voci che lo vogliono sempre più lontano dalla squadra nerazzurra, sulle vie dell’Arabia o della Spagna. Da due giorni avevamo infatti anticipato che sul giocatore ci sono l’Al-Nassr e il Barcellona.

Foto: Inter Instagram