Brozovic-Al Nassr: ingaggio triennale da 100 milioni!

Marcelo Brozovic ha scelto l’Al Nassr. Una notizia che vi avevamo anticipato e che ha trovato sempre più conferme nelle scorse ore. Riscontri arrivati anche dal presidente del Barcellona, Joan Laporta che ha ammesso: “Brozovic ha un’offerta dall’Arabia e noi non possiamo competere”. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni e che certificano l’uscita dai giochi del club blaugrana. Dunque – sempre secondo quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia – il centrocampista croato firmerà un contratto triennale da 100 milioni di euro con l’Al Nassr.

Foto: Inter Instagram