Brozovic: “Abbiamo giocato bene ma dobbiamo evitare di prendere gol ingenui”

Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sullo Spezia.

Queste le sue parole: “Oggi è stata una vittoria importante per noi, ora dobbiamo continuare. C’è il Milan in Coppa Italia, poi altre partite. Dobbiamo continuare così, abbiamo giocato bene, nei primi 10-15 minuti abbiamo sofferto un po’ di più. La grande squadra fa gol e vince. Non ho altro da dire”.

Ora derby in Coppa: “Per noi è importante, anche per i tifosi. Vogliamo vincere. Per il gol? Sono contento, ma è meglio se non lo faccio e la squadra vince”.

Foto: Twitter personale