Bronn: “Qui per aiutare la Salernitana a rimanere in Serie A”

Dopo il comunicato che ha ufficializzato la buona conclusione dell’operazione da parte della Salernitana, Dylan Bronn ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore granata ai canali ufficiali del club: “Sono molto contento di essere qui a Salerno e di indossare la maglia della Salernitana, una bella città e una bella squadra. So che qui i tifosi sono molto caldi e questo mi piace tantissimo, sarà bello avere lo stadio pieno. Sono un difensore centrale al quale piace impostare e difendere in maniera aggressiva. Sono molto concentrato per fare una bella stagione. Il campionato mi piace tantissimo, quando ero bambino guardavo sempre la Serie A. Sarà molto difficile e con partite impegnative, è una bella opportunità per me. Kechrida e Sambia mi hanno parlato bene di tutto. Sono qui per aiutare la Salernitana a restare ancora in massima serie, voglio dare il massimo. Sono contentissimo e non vedo l’ora di iniziare”.

Foto: Sito Salernitana