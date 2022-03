BROJA, L’AMBIZIONE AL CENTRO DI TUTTO

Durante la sessione di calciomercato della scorsa estate uno dei movimenti più importanti, dalle cifre alla trattativa in sé, è stato quello di Lukaku, che ha lasciato l’Inter per tornare al Chelsea, primo grande amore del belga. Nonostante la Champions League conquistata, i blues necessitavano di un attaccante centrale dopo l’annata vissuta senza un vero e proprio riferimento offensivo. Ciò che però la stagione in corso sta dimostrando, al di là delle difficoltà di Big Rom, è che un prospetto interessante in rosa ci fosse già.

Si tratta di Armando Broja, centravanti nato a Slough (Inghilterra) nel 2001 da genitori albanesi. Il Chelsea lo ha ceduto in prestito al Southampton e il giovane sta sfruttando a pieno l’occasione: sono già 9 i gol in 27 presenze in Premier League. Le prestazioni del ventenne hanno già calamitato le attenzioni di diverse squadre europee. Fisico da corazziere, è alto un metro e 91, Broja è stato anche vicino alla Serie A. È successo proprio pochi mesi fa quando l’Udinese, che poi virò su Beto, cercava la sua punta titolare per il campionato in corso.

Per Broja la parola d’ordine è una sola: ambizione. Per questo motivo pare abbia anche rifiutato l’offerta del Reading per poi fare stesso lo stesso col Fulham. Dopo un periodo tra i pulcini del Tottenham, che in realtà seguiva un suo compagno di squadra ma scelse l’albanese alla luce di un torneo vinto da protagonista, Armando nel 2009 inizia il suo percorso al Chelsea che lo condurrà fino all’esordio in prima squadra nel 2020. Quindi il prestito al Vitesse (30 presenze, 10 reti e qualificazione alla Conference League) in terra d’Olanda, la stessa in cui esplose in Europa l’idolo Ronaldo. Di lui Broja disse: “Era un giocatore incredibile. Ho guardato tantissime sue clip e mi ispiro in tutto per tutto a lui. Era forte, veloce, geniale, aveva tutto”.

Velocità e rapidità di esecuzione sono proprio le caratteristiche dell’attaccante, che ha avuto modo di metterle in mostra anche con la maglia dell’Albania: 3 gol in 10 presenze, tutti realizzati nella fase a gironi delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. L’Albania non ci sarà e non parteciperà agli spareggi, essendosi fermata a due punti dalla Polonia seconda, ma Broja continuerà a far parlare di sé in Inghilterra. Poi in estate sarà tempo di riflessioni, anche alla luce della situazione societaria del Chelsea: visto il rendimento, il calciatore potrebbe essere ceduto per realizzare una plusvalenza consistente ma, come ha già dimostrato in diverse occasioni, sarà l’ambizione di Broja ad avere l’ultima parola.

Foto: Twiter Chelsea