Broja al West Ham: accordo per il prestito con il Chelsea

Armando Broja è a un passo dal prestito con obbligo al West Ham. Già da ieri sera, in base a quanto emerso dall’Inghilterra, l’attaccante di proprietà del Chelsea aveva dato il via libera per il trasferimento al West Ham, lo stesso club che negli ultimi giorni aveva mosso passi per Scamacca. Proprio Broja è stato a lungo un obiettivo del Napoli, una situazione legata soprattutto alla partenza di Osimhen in presenza di una grande offerta che fin qui non si è materializzata. E Broja ha ormai deciso di accettare la proposta del West Ham.

Foto: Instagram Broja