Brocchi: “Vittoria contro una squadra forte, cinici in attacco nonostante le critiche”

Dopo la vittoria del suo Monza per due reti a zero sul Frosinone, ha parlato così nel postpartita l’allenatore del club lombardo Cristian Brocchi:

“Era importante dare seguito alla vittoria col Cittadella, devo complimentarmi coi ragazzi, abbiamo sconfitto una squadra forte.

Siamo in crescita ed il gruppo ha dato una grande dimostrazione di forza dopo un momento complicato.

Eravamo stati criticati per la carenza in zona gol, oggi gli attaccanti sono stati molto bravi e sono felice per questo”.