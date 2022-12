Brocchi: “Serve pazienza con De Ketelaere. Quando farà lo step in avanti, farà la differenza”

Intervenuto come ospite dello Sportitalia Christmas Party, Cristian Brocchi ha commentato il percorso della squadra di Stefano Pioli: “Il Milan ha messo le basi per costruire qualcosa di importante. per ambire alla champions ci vorrà tempo e la crescita ulteriore dei giovani“. E su Charles De Ketelaere: “È difficile imporsi in una squadra nuova, così come giocare a San Siro. Devi riuscire a sopportare pressioni che non hai altrove, ti devi abituare, ma ci vuole pazienza perché ha grandissime qualità e quando farà lo step in avanti come Leao, Tonali e Bennacer farà la differenza”.

Foto: Twitter Milan