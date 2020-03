Brocchi: “Ibra al Monza? L’unica cosa sbagliata è pensare che non sia possibile”

Christian Brocchi, allenatore del Monza, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic durante un’intervista concessa a Telelombardia. Queste le sue dichiarazioni: “Sbagliato per i tifosi del Monza sognare il suo arrivo? C’è solo una cosa sbagliata, pensare che questo non sia possibile. In questo momento, la nostra è una delle tifoserie più fortunate d’Europa, con un presidente della potenza di Berlusconi e un dirigente tifoso e dello spessore di Galliani”, ha confessato Brocchi. Parole che accendono i sogni dei tifosi del Monza.

Foto: Twitter ufficiale Milan