Bild, Brobbey saluta il Lipsia: l’attaccante pronto a tornare all’Ajax

L’attaccante del Lipsia Brian Brobbey è pronto a salutare il Lipsia, squadra in cui si è trasferito nello scorso mercato estivo. Secondo quando riportato dalla Bild il giocatore non si sarebbe adattato in Germania e, con la formula del prestito, si appresta a tornare in Olanda più precisamente all’Ajax. Per l’attaccante 19enne sono 9 le presenze stagionali con la compagine tedesca con cui ha sottoscritto un contratto fino al 2025. Brobbey ha già salutato i suoi compagni di squadra prima di far nuovamente ritorno ai lancieri. FOTO: Twitter Lipsia