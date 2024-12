Brito: “Bello affrontare l’Inter, sarà una grande sfida per il futuro”

Jorge Brito, presidente del River Plate, ha parlato ai microfoni di ESPN dopo il sorteggio del Mondiale per Club, commentando il prossimo confronto dei “Millonarios” con l’Inter: “Poteva succedere ed è successo. È molto bello affrontare un avversario con tanta storia come l’Inter, sarà una grande sfida per il futuro. Sapevamo che qualsiasi squadra ci sarebbe toccata sarebbe stata difficile. Sono i migliori 32 club del mondo, tutti sono avversari complicati”.

Foto: Instagram Jorge Brito