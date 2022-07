Brilla Radonjic, il Torino vince 3-0 contro il Trabzonspor. Bene la Samp: 2-0 contro il Brescia

Nemanja Radonjic brilla e trascina il Torino contro il Trabzonspor. Il nuovo arrivato in casa granata ha calato la doppietta in due minuti: tra il 20’ e il 22’, grazie a un assist di Singo e a un’incertezza di Tokoz, il serbo ha realizzato i primi gol da quando è sbarcato alla corte di Juric. E’ la versione migliore del Toro, un’ulteriore conferma arriva ad inizio ripresa con il tris firmato Seck dopo un altro svarione difensivo dei campioni di Turchia. Nota di merito anche per Milinkovic–Savic che ha mantenuto la porta inviolata con almeno tre interventi prodigiosi. Trova la vittoria anche la Sampdoria, che batte 2-0 il Brescia in amichevole al Rigamonti. I blucerchiati sbloccano la partita sul finale di primo tempo con Sabiri, su assist di Candreva. A chiudere la partita, poi, ci ha pensato De Luca in pieno recupero grazie all’imbucata di Quagliarella.

Foto: Torino Instagram