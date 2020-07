Brilla la stella Alexis Sanchez: il cileno incanta l’Inter e allerta Lautaro Martinez

Definire una seconda scelta l’Alexis Sanchez visto nelle ultime partite, è decisamente una forzatura. Anche nel match di ieri contro il Brescia, il cileno ha offerto una prestazione maiuscola. Un gol e due assist per lui nella goleada nerazzurra.

Il calciatore di proprietà del Manchester United convince anche e soprattutto per l’apporto che da in ogni gara. La voglia di far bene è tanta.

Nell’incontro di ieri a San Siro, Conte ha fatto rifiatare Lukaku in vista delle partite che verranno, affidando le chiavi del reparto offensivo a Sanchez e Lautaro. Ma quando già dalla prossima gara tornerà titolare il belga dovrà essere scelto il compagno di reparto, e guai a pensare che il posto appartenga di diritto all’argentino.

Foto: Twitter ufficiale Inter