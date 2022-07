Brilla Kvaratskhelia, il Napoli dilaga per 10-0. Bene la Lazio: 5-0 e doppietta di Pedro

Kvicha Kvaratskhelia ha già conquistato il Napoli. Alla sua prima partita in azzurro, nonché la prima uscita stagionale del Napoli contro l’ASD Anaune, l’esterno georgiano si è preso la scena lasciando a bocca aperta i tifosi azzurri. Prima un assist per l’1-0 di Rrahmani, poi con una doppietta d’autore: il primo gol è un bel tiro a giro all’angolino, il secondo arriva dopo un gran controllo a seguire, con un tocco sotto che non lascia scampo al portiere. Purtroppo per i tifosi, e non solo, la sua partita è durata solamente 45 minuti. Buona prova in generale degli uomini di Luciano Spalletti che hanno terminato la partita rifilando all’ASD Aunane un netto 10-0. Il tabellina dei marcatori porta i nomi di Rrahmani, Anguissa, Ambrosino, Zerbin e le doppiette di Kvaratskhelia e Politano. Bene anche la Lazio di Maurizio Sarri che rifila una manita al NK Dekani, squadra di seconda divisione slovena battuta per 5-0 in amichevole. I marcatori dell’incontro sono stati Immobile, Pedro (doppietta), Basic e Zaccagni.

Foto: Instagram Napoli