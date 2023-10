Brighton, si prospetta un derby di mercato per Mitoma: Manchester United e Manchester City sul giocatore

I Seagulls di Roberto De Zerbi non sono più una sorpresa ma una conferma in Premier League, sia come squadra che come singoli. Tra questi brilla anche il talento di Kaoru Mitoma, calciatore giapponese classe ’97. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo fichajes.net, il fantasista nipponico sarebbe finito nel mirino di due big del campionato inglese, ovvero Manchester United e Manchester City. Nelle prossime sessioni di mercato potrebbe dunque prospettarsi un vero e proprio derby di mercato per Mitoma.

Foto. Instagram Brighton