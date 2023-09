Il Brighton ha fatto spettacolo anche al teatro dei sogni, ad Old Trafford, in casa del Manchester United.

Roberto De Zerbi, ha così parlato alla BBC dopo la partita: “Abbiamo giocato un grande match, abbiamo meritato di vincere. Abbiamo sofferto molto nei primi 15-20 minuti, lo United ha giocato in modo diverso da come l’avevamo preparata ma poi l’abbiamo rimessa in piedi”.

L’esperienza al Brighton: “Devo ammettere che mi sento fortunato ad essere l’allenatore di questa squadra. È un sogno perché mi piace un sacco, mi piace vedere la mia squadra giocare e mostrare qualità Sono onorato, sono orgoglioso di loro. Giovedì sarà un giorno storico. Quel giorno sarà impresso nella nostra memoria per sempre”. Foto: twitter Brighton