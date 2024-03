Brighton, il portiere Verbruggen ci crede: “Roma? Non abbiamo nulla da perdere. Daremo il massimo e vinceremo 5-0”

A circa 24 ore dalla sfida di Europa League contro la Roma, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, il portiere del Brighton Bart Verbruggen ha provato a suonare la carica ai microfoni dei canali ufficiali del club inglese. L’estremo difensore si è detto fiducioso dopo lo 0-4 rimediato nella gara di andata:

Sensazioni in vista della partita di Europa League contro i giallorossi

“Eravamo giù di morale, ma dopo la partita è normale. Avevamo appena perso 4-0 e sappiamo cosa c’era in gioco. Ma, secondo me, è stato solo per 24 ore e dopo ci siamo concentrati completamente su questa partita contro il Forest e anche se abbiamo parlato della partita contro la Roma siamo tutti pieni di fiducia in merito al fatto che potremo dare una svolta alla situazione. Non abbiamo nulla da perdere, abbiamo tutta la convinzione, daremo il massimo e vinceremo 5-0.”

Foto: Twitter Brighton