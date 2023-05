Brighton, De Zerbi dà il via libera a Buonanotte: può partire per il Mondiale Under 20

Il Brighton ha dato il via libera a Facundo Buonanotte per partecipare al Mondiale Under 20 che si disputerà in Argentina a partire dal 20 maggio con finale fissata per l’11 giugno.

Il trequartista agli ordini di De Zerbi , che aveva trovato la prima rete con il Brighton la scorsa settimana, era stato oggetto di una sorta di contesa tra la federazione argentina e il club inglese che alla fine permetterà al 18enne di raggiungere i compagni per la competizione iridata che tra l’altro l’argentina ospiterà.

Foto: twitter Brighton