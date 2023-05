Brighton, che disfatta! L’Everton passa 5-1 in casa di De Zerbi

Vittoria clamorosa dell’Everton che passeggia 5-1 in casa del Brighton di De Zerbi, Un successo pesantissimo che vede l’Everton fare un passo in avanti verso la salvezza in maniera netta.

Brighton praticamente mai in campo, con l’Everton avanti 3-0 dopo la prima mezz’ora, con una doppietta di Doucure e l’autogol di Steele.

Il 4-0 arriva nella ripresa, con McNeil, E’ Mac Allister a trovatre la rete della bandiera per i ragazzi di De Zerbi.

Nel finale, al 95′, ancora Mc Neil segna il 5-1 finale per l’Everton che sale a 32 punti, al momento salva.

Brutta frenata per De Zerbi.

Foto: twitter Brighton