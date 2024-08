Brighton, ansia O’Riley: infortunio e cambio obbligato dopo 9′

Tegola per il Brighton: Matt O’Riley è stato costretto al cambio durante il primo tempo della sfida di EFL tra il Brighton e il Crawley Town. Il centrocampista danese è stato coinvolto in uno scontro di gioco e ha appoggiato male la gamba, cadendo a terra dolorante. Pronto l’intervento dei medici del club, ma l’allenatore Fabian Hurzeler è stato subito costretto al cambio dopo appena 9′. Al posto di O’Riley, le Seagulls hanno schierato O’Mahony. Intanto, il Napoli continua a spingere per Billy Gilmour, centrocampista dei Seagulls non convocato per per la partita di questa sera. Ma dovremo anche capire l’entità dell’infortunio di O’Riley.

Foto: Instagram Brighton