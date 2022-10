Brighton ancora ko, il Brentford vince 2-0. Seconda sconfitta di fila per De Zerbi che litiga con Frank

Dopo il ko con il Tottenham, il Brighton perde 2-0 in casa del Brentford. Seconda sconfitta di fila per De Zerbi che perde 2-0. Una doppietta di Toney condanna De Zerbi. Serata amara per il tecnico italiano che ha anche litigato con il collega del Brentford, Frank. De Zerbi si è scagliato contro il collega danese dopo che quest’ultimo aveva provato a ritardare una rimessa laterale da parte di Veltman nascondendogli la palla. I due sono stati separati a fatica e si sono beccati entrambi il cartellino giallo.

In classifica, il Brighton resta a 14 punti, sale a 13 il Brentford.

Foto: twitter Brighton