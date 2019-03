Brienza spegne 40 candeline, gli auguri speciali del Bari: “Il nostro numero 10, per 4”

Ciccio Brienza compie 40 anni. Uno dei giocatori più longevi del calcio italiano per la sua carriera attualmente in corso tra le fila del Bari. Prima di rinnovare con la compagine biancorossa e accettando di scendere in Serie D, Brienza ha disputato 11 campionati di A, 7 campionati di B, nei quali ha collezionato 73 presenze su 692 partite complessivamente giocate, più 3 campionati di serie C. In mezzo anche 2 presenze con la maglia della Nazionale di Lippi. Un curriculum ulteriormente arricchito nei 13 cambi di casacca, dai 92 gol realizzati. Il Bari, sui propri social, ha voluto fare gli auguri in modo speciale a Brienza: “Il nostro numero 10, per 4. Buon compleanno capitano!”, giocando sul numero di maglia e sugli anni (40) appena compiuti dal talento classe ’79. Un pezzo di storia del calcio italiano che difficilmente verrà dimenticato. Tanti auguri Ciccio!