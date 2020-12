Brexit e calcio: da gennaio limitazioni per gli Under 21 in Inghilterra

Il primo gennaio 2021 il Regno Unito lascerà l’Unione Europea. La Brexit avrà conseguenze anche sul calcio. Ci saranno limiti per il tesseramento degli Under 21 stranieri e un sistema di calcolo di punti per ottenere un permesso di soggiorno lavorativo. Il documento redatto da Football Association, Premier League e English Football League è stato approvato dal Ministero degli Interni. Non si potranno acquistare calciatori stranieri fino compimento del 18° anno di età. Il sistema ambisce a favorire l’ingresso in prima squadra ai migliori giocatori e futuri talenti stranieri e allo stesso tempo salvaguardare i club inglesi, garantendo le giuste opportunità ai calciatori cresciuti nei vivai nazionali.

Ogni club di Premier League potrà dunque comprare al massimo tre giocatori stranieri Under 21 a gennaio e sei Under 21 per l’intera stagione. Inoltre i club inglesi non potranno acquistare calciatori di altre nazionalità fino al compimento dei 18 anni. Il regolamento entrerà in vigore sin dalla prossima sessione di trasferimenti, quella di gennaio 2021.

Foto: Twitter Premier League