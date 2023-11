Bresciano nel CdA del Catania: “Qui per costruire un club sempre più forte”

Mark Bresciano entra ufficialmente a far parte del CdA del Catania, come comunicato in data odierna dal presidente Rosario Pelligra e dall’amministratore delegato del club Vincenzo Grella. Ex Palermo ed Empoli e oggi imprenditore, l’ex centrocampista australiano ha parlato così in sede di consiglio in seguito alla sua nomina: “Svolgiamo fin dall’anno scorso un programma operativo basato sulla centralità di una società che deve diventare sempre più forte strutturalmente e il mio apporto in questa fase deve tradursi anche in una presenza più frequente in sede, per condividere con Vincenzo l’onere di una gestione molto impegnativa su tutti i fronti”.

Foto: Instagram Catania