Brescia, striscione dei tifosi contro Balotelli: “Vali zero, uomo senza dignità”

Mario Balotelli, non convocato al Rigamonti per Brescia-Monza, ma presente comunque in tribuna, ha ricevuto una non proprio entusiasmante accoglienza dai tifosi del Brescia, club in cui ha giocato nella passata stagione. I supporter biancoblù hanno esposto fuori dallo stadio un lungo striscione che recitava: “Balotelli, sono altri i giocatori che hanno amato questa città. Per noi vali zero uomo senza dignità. Enculet”.