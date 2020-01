Brescia-Skrabb, affare in chiusura: il giocatore è atteso in città per le visite mediche

Il Brescia è vicino a chiudere il primo colpo di questa sessione di mercato. La squadra di Corini, terzultima in Serie A, si prepara ad accogliere Simon Skrabb, attaccante classe 1995 di proprietà dell’IFK Norrkoping. Il finlandese, protagonista di 6 apparizioni in Europa League in questa stagione, è atteso in giornata a Brescia per sostenere le visite mediche di rito, e poi firmare il contratto con il club lombardo. Operazione da 2,8 milioni per Cellino, con un ingaggio di 400mila Euro al giocatore.

Foto: Instagram giocatore