Brescia, senti Corini: “Inizia un nuovo torneo a 6 squadre, dobbiamo arrivare al primo posto”

Eugenio Corini, allenatore del Brescia, è intervenuto in conferenza stampa: “La sfida contro la Reggina? Partita importante, abbiamo voglia di fare una prestazione di livello e battere una squadra che ha fatto un ottimo percorso con Stellone. Vogliamo ritrovare le vibrazioni che non siamo riusciti ad avere ultimamente. Dobbiamo vincere e poi vedere che tipo di classifica avremo in vista dei play off. Bisogna metabolizzare le cose e dare loro una forma. La delusione per la sconfitta di Cittadella è stata grande, ma occorre voltare pagina velocemente. Il campionato non è finito, inizia ora un mini torneo di sei squadre e dobbiamo arrivare primi“.

Foto: Twitter Brescia